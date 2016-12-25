СК проводит проверку по факту гибели трех детей в пожаре на Ямале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел троих детей 2001, 2012 и 2014 годов рождения после тушения пожара в одноэтажном балке (передвижной домик на полозьях) в селе Антипаюта Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
"СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу начало доследственную проверку по факту обнаружения тел троих детей 2001, 2012 и 2014 годов рождения при тушении пожара в самодельном жилом балке в селе Антипаюта. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - уточнили в пресс-службе.
По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, пожар произошел 24 декабря в 15:54 мск. В тушении было задействовано 10 человек и две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Площадь пожара составила 27 кв м. Причины возгорания выясняются.