Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два землетрясения магнитудой 7,7 и 5,4 произошли в Чили

Происшествия
25 декабря, 17:37 дата обновления: 25 декабря, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали, сообщается об угрозе возникновения цунами
Материал из 1 страницы
© EPA/BAGUS INDAHONO, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Сообщается об угрозе возникновения цунами. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере страны у границы с Боливией, эпицентр толчков находился в 147 км к востоку от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 114 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Чили
В других СМИ
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура
3
"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы
4
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
Темы дня