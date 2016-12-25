Два землетрясения магнитудой 7,7 и 5,4 произошли в Чили

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.
Сообщается об угрозе возникновения цунами. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере страны у границы с Боливией, эпицентр толчков находился в 147 км к востоку от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 114 км.