Расследование дела националиста Демушкина об экстремизме завершено

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расследование дела националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в экстремизме, завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Тихонов.

"Моему подзащитному предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам экстремизма и объявлено об окончании расследования", - сказал адвокат.

По словам защитника, в ближайшие дни он и его подзащитный приступят к ознакомлению с материалами дела.

Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Демушкину меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля 2017 года. Демушкин находился под подпиской о невыезде по уголовному делу об экстремизме, которое рассматривалось Нагатинским судом Москвы. В конце судебного следствия дело было возвращено в прокуратуру и находится на доследовании.

Демушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По версии следствия, в период с 2011 года по 2013 год он разместил на своей странице в социальной сети ряд статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Демушкин являлся лидером запрещенных на территории РФ экстремистских сообществ, таких как "Славянский союз" и этнополитическая организация "Русские".