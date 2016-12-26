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Расследование дела националиста Демушкина об экстремизме завершено

Происшествия
26 декабря, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
По словам представителя защиты, Дмитрию Демушкину предъявлено обвинение в окончательной редакции
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расследование дела националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в экстремизме, завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Тихонов.

"Моему подзащитному предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам экстремизма и объявлено об окончании расследования", - сказал адвокат.

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По словам защитника, в ближайшие дни он и его подзащитный приступят к ознакомлению с материалами дела.

Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Демушкину меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля 2017 года. Демушкин находился под подпиской о невыезде по уголовному делу об экстремизме, которое рассматривалось Нагатинским судом Москвы. В конце судебного следствия дело было возвращено в прокуратуру и находится на доследовании.

Демушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По версии следствия, в период с 2011 года по 2013 год он разместил на своей странице в социальной сети ряд статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Демушкин являлся лидером запрещенных на территории РФ экстремистских сообществ, таких как "Славянский союз" и этнополитическая организация "Русские".

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