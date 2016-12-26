Расследование дела националиста Демушкина об экстремизме завершено

Ученые сравнили знания российских и британских школьниковОбщество 26 декабря, 13:40
РЖД в 2016 г. закупили свыше 947 тыс. тонн рельсов - на 8,2% больше планаТранспорт 26 декабря, 13:39
ВЦИОМ: большинство россиян назвали Путина политиком годаПолитика 26 декабря, 13:34
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:16
Флаг Евросоюза был убран со здания резиденции президента МолдавииМеждународная панорама 26 декабря, 13:13
Андрей Лавров вошел в исполком Федерации гандбола РоссииСпорт 26 декабря, 13:12
СМИ сообщили о новых испытаниях китайского истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 26 декабря, 13:09
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154Общество 26 декабря, 13:06
Завод "Авиакор" передал следователям документы по Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расследование дела националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в экстремизме, завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Тихонов.
"Моему подзащитному предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам экстремизма и объявлено об окончании расследования", - сказал адвокат.
По словам защитника, в ближайшие дни он и его подзащитный приступят к ознакомлению с материалами дела.
Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Демушкину меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля 2017 года. Демушкин находился под подпиской о невыезде по уголовному делу об экстремизме, которое рассматривалось Нагатинским судом Москвы. В конце судебного следствия дело было возвращено в прокуратуру и находится на доследовании.
Демушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По версии следствия, в период с 2011 года по 2013 год он разместил на своей странице в социальной сети ряд статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.
Демушкин являлся лидером запрещенных на территории РФ экстремистских сообществ, таких как "Славянский союз" и этнополитическая организация "Русские".