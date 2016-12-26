Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские изъяли более 7,4 тысяч флаконов лосьона "Боярышник" в Башкирии

Происшествия
26 декабря, 17:02 UTC+3 УФА УФА 26, декабря. /ТАСС
Изъятая продукция направлена на экспертизу
Материал из 1 страницы

УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 740 литров лосьона "Боярышник" в магазине в Башкирии, сообщили ТАСС  в региональном УМВД.

Смотрите также
Как отличить поддельный алкоголь и что делать при отравлении метанолом

"В Нефтекамске полицейскими выявлено несколько случаев незаконной реализации спиртосодержащей жидкости, изъято более 7,4 тысяч флаконов со спиртосодержащей жидкостью в магазине - это более 740 литров", - сказали в ведомстве.

Изъятая продукция направлена на экспертизу, составлен административный материал по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Также из свободной продажи изъят косметический лосьон в торговой точке города Салават, в одном из домов в городе Баймаке и в селе Баймакского района.

Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей. В Иркутской области с 17 по 26 декабря более 120 жителей отравились суррогатным концентратом "Боярышник", в составе которого был метиловый спирт, по последним данным Минздрава области, 77 человек скончались.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
13
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня