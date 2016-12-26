Полицейские изъяли более 7,4 тысяч флаконов лосьона "Боярышник" в Башкирии

УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 740 литров лосьона "Боярышник" в магазине в Башкирии, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

"В Нефтекамске полицейскими выявлено несколько случаев незаконной реализации спиртосодержащей жидкости, изъято более 7,4 тысяч флаконов со спиртосодержащей жидкостью в магазине - это более 740 литров", - сказали в ведомстве.

Изъятая продукция направлена на экспертизу, составлен административный материал по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Также из свободной продажи изъят косметический лосьон в торговой точке города Салават, в одном из домов в городе Баймаке и в селе Баймакского района.

Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей. В Иркутской области с 17 по 26 декабря более 120 жителей отравились суррогатным концентратом "Боярышник", в составе которого был метиловый спирт, по последним данным Минздрава области, 77 человек скончались.