СМИ: около 50 человек пострадали в крупном ДТП в Мексике

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МЕХИКО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Порядка 50 человек пострадали в ДТП в штате Веракрус на востоке Мексики. Как сообщила электронная версия газеты El Universal, на трассе в горах столкнулись туристический автобус, следовавший из штата Халиско, и три грузовика.
Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни. Известно, что госпитализация потребовалась только одному человеку. Сведений о причинах происшествия обнародовано не было.