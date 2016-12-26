СМИ: около 50 человек пострадали в крупном ДТП в Мексике

МЕХИКО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Порядка 50 человек пострадали в ДТП в штате Веракрус на востоке Мексики. Как сообщила электронная версия газеты El Universal, на трассе в горах столкнулись туристический автобус, следовавший из штата Халиско, и три грузовика.

Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни. Известно, что госпитализация потребовалась только одному человеку. Сведений о причинах происшествия обнародовано не было.