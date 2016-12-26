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СМИ: около 50 человек пострадали в крупном ДТП в Мексике

Происшествия
26 декабря, 23:52 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Госпитализация потребовалась только одному человеку, сообщает газета El Universal
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МЕХИКО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Порядка 50 человек пострадали в ДТП в штате Веракрус на востоке Мексики. Как сообщила электронная версия газеты El Universal, на трассе в горах столкнулись туристический автобус, следовавший из штата Халиско, и три грузовика.

Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни. Известно, что госпитализация потребовалась только одному человеку. Сведений о причинах происшествия обнародовано не было.

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