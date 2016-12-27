Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя

Происшествия
27 декабря, 12:53 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Прокуратура республики проводит проверку на наличие признаков состава преступления, связанного с жестоким обращением с диким животным
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЯКУТСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Прокуратура Якутии поручила МВД республики рассмотреть вопрос проведения процессуальной проверки на наличие признаков уголовно наказуемого деяния, связанного с жестоким обращением с диким животным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Смотрите также
Российский ученый, застреливший на Шпицбергене белую медведицу, оштрафован на $1800

"Результаты проверки прокуратурой республики взяты на контроль. Так как в действиях данных лиц усматривается признаки жестокого обращения с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой. За эти деяния предусмотрена уголовная ответственность. Собранные материалы переданы МВД по республике для проведения проверки", - сказали в прокуратуре.

Как сообщил ТАСС начальник охотничьего управления Министрества охраны природы республики Николай Додохов, "при установлении лиц им грозит до года лишения свободы".

По этому факту также проводится ведомственная проверка. Ранее в интернете появилась видеозапись, где вахтовики на двух машинах "Урал" задавили медведя.

По административному кодексу предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
5
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
6
Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня
Реклама