В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя

ЯКУТСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Прокуратура Якутии поручила МВД республики рассмотреть вопрос проведения процессуальной проверки на наличие признаков уголовно наказуемого деяния, связанного с жестоким обращением с диким животным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Результаты проверки прокуратурой республики взяты на контроль. Так как в действиях данных лиц усматривается признаки жестокого обращения с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой. За эти деяния предусмотрена уголовная ответственность. Собранные материалы переданы МВД по республике для проведения проверки", - сказали в прокуратуре.

Как сообщил ТАСС начальник охотничьего управления Министрества охраны природы республики Николай Додохов, "при установлении лиц им грозит до года лишения свободы".

По этому факту также проводится ведомственная проверка. Ранее в интернете появилась видеозапись, где вахтовики на двух машинах "Урал" задавили медведя.

По административному кодексу предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.