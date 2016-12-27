Власти Филиппин заявили о перехвате рекордной партии наркотиков на $67 млн

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Филиппинские власти заявили, что в пятницу, 23 декабря, изъяли крупную партию метамфетамина, примерная стоимость которой оценивается в $67 млн, сообщило агентство Reuters.
Общий вес партии, которая была обнаружена в городе Сан-Хуан близ столицы страны Манилы, составил 560 кг. "Это не только крупнейшее задержание в этом году, но и за всю историю", - цитирует агентство министра юстиции страны Виталиано Агирре. Он также отметил, что за текущий месяц Национальное бюро расследований изъяло наркотиков на сумму около $120 млн.
После вступления Родриго Дутерте в должность президента Филиппин 30 июня этого года, в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек. В ответ на критику со стороны ООН Дутерте не исключил возможность выхода Филиппин из состава международной организации.