Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвинения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении в Иркутской области концентратом для принятия ванн "Боярышник" предъявлены обвинения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Пятым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Новосибирске продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства. Семи лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - отметила она.

По данным следствия, с 16 декабря в правоохранительные органы Иркутска поступило 123 сообщения об отравлении жителей метанолом и обнаружении тел погибших. Все отравившиеся употребляли концентрат для принятия ванн "Боярышник", на этикетках которого было предупреждение о запрете внутреннего применения. На данный момент скончались 77 человек, 16 пострадавших находятся в лечебных учреждениях.

В настоящее время по делу задержаны 22 человека. "В отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде", - отметила Петренко. Задержанный замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов госпитализирован.

"В рамках расследования проведено 154 осмотра, в качестве свидетелей допрошено более 215 человек, в том числе 98 потерпевших и их представителей. Проведено 18 обысков в местах реализации спиртосодержащей продукции, назначено более 120 экспертиз", - отметила представитель СК РФ.