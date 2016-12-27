Два человека погибли в результате стрельбы на юге Нидерландов

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Два человека стали жертвам стрельбы в городе Хеллевутслёйс на юге Нидерландов. Об этом сообщила на своем официальном сайте полиция страны.
Инцидент произошел в понедельник вечером. Двое мужчин 22 и 29 лет были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, однако ночью оба скончались. Полиция разыскивает не менее трех подозреваемых в убийстве, их личности уже установлены.
Население города Хеллевутслёйс провинции Южная Голландия составляет чуть менее 40 тыс. человек.