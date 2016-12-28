В больницах Иркутска остаются 11 отравившихся "Боярышником"

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ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Врачи продолжают бороться за жизнь пятерых человек, остающихся в реанимации после отравления на прошлой неделе концентратом "Боярышник" в Иркутске.
Состояние еще шести человек медики квалифицируют как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.
"В стационарах сейчас находятся 11 человек: один из них в крайне тяжелом состоянии, четверо - в тяжелом, еще шесть человек - средней степени тяжести", - сказали в пресс- службе.
Вместе с тем, власти региона уточнили число пострадавших и погибших от отравления метиловым спиртом, найденным в составе "Боярышника". "По данным судебно-медицинской экспертизы, из 77 умерших от отравления алкоголем в период с 17 декабря 74 человека скончались именно от метилового спирта, еще трое - от длительного употребления других алкогольных напитков (не "Боярышника" - прим. ТАСС), в составе которых был этиловый спирт", - пояснили в пресс-службе.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в связи с массовым отравлением суррогатом, запрещена продажа непищевых спиртосодержащих продуктов. Расследуется уголовное дело, задержаны, по данным следствия 22 человека. Семеро из них арестованы, 10 - отправлены под домашний арест.