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В больницах Иркутска остаются 11 отравившихся "Боярышником"

Происшествия
28 декабря, 6:03 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, декабря. /ТАСС
Пять человек находятся в реанимации
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ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Врачи продолжают бороться за жизнь пятерых человек, остающихся в реанимации после отравления на прошлой неделе концентратом "Боярышник" в Иркутске.

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© Артем Коротаев/ТАСС, архив
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Состояние еще шести человек медики квалифицируют как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

"В стационарах сейчас находятся 11 человек: один из них в крайне тяжелом состоянии, четверо - в тяжелом, еще шесть человек - средней степени тяжести", - сказали в пресс- службе.

Вместе с тем, власти региона уточнили число пострадавших и погибших от отравления метиловым спиртом, найденным в составе "Боярышника". "По данным судебно-медицинской экспертизы, из 77 умерших от отравления алкоголем в период с 17 декабря 74 человека скончались именно от метилового спирта, еще трое - от длительного употребления других алкогольных напитков (не "Боярышника" - прим. ТАСС), в составе которых был этиловый спирт", - пояснили в пресс-службе.

В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в связи с массовым отравлением суррогатом, запрещена продажа непищевых спиртосодержащих продуктов. Расследуется уголовное дело, задержаны, по данным следствия 22 человека. Семеро из них арестованы, 10 - отправлены под домашний арест.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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