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Два человека задержаны в связи с нападением на кортеж президента Аргентины

Происшествия
28 декабря, 19:49 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Ранее около 10 человек забросали камнями машину, в котором Маурисио Макри ехал на мероприятие в городе Вилья Трафуль. В результате произошедшего никто не пострадал
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинская полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к нападению на автомобиль, в котором находился президент республики Маурисио Макри. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

По его данным, правоохранительные органы также получили разрешение на проведение обыска в здании, где, предположительно, находятся нападавшие. Как отметил в эфире телеканала глава управления безопасности провинции Неукен Густаво Перейра, эти люди могут быть связаны с одним из крупнейших в стране профсоюзов госслужащих.

Ранее пресс-служба администрации главы государства сообщила, что около 10 человек забросали камнями автомобиль, в котором Макри ехал на мероприятие в городе Вилья Трафуль (провинция Неукен). В результате инцидента никто не пострадал, у транспортного средства были разбиты два стекла. Пресс-служба подчеркнула, что происшествие не повлияло на рабочий график главы государства.

По словам мэра Вильи Трафуль Николаса Лагоса, автомобиль, в котором ехал Макри, был предоставлен муниципалитетом и не был бронированным.

Это уже не первое нападение на кортеж Макри. В августе протестующие забросали камнями автомобиль, в котором находился президент, после выступления политика в городе Мар-дель-Плата на востоке страны. Манифестанты протестовали против роста тарифов на коммунальные услуги, а также выражали несогласие с высказываниями главы государства о периоде диктатуры в Аргентине.

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Макри, Маурисио
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