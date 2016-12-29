Глубинное землетрясение произошло в Охотском море у Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Глубинное землетрясение произошло в Охотском море всего в 50 км от поселка Усть-Большерецк на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Магнитуда землетрясения составила 4,7. Эпицентр находился в 50 км от поселка Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района Камчатки. Глубина залегания очага составила 526 км под морским дном", - сообщил собеседник.

Он отметил, что сведений об ощущаемости в населенных пунктах пока нет. Это же подтвердили в управлении МЧС России по Камчатскому краю, добавив, что жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.