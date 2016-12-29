Иркутские власти расторгают договоры с владельцами торговых павильонов после отравлений

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области после массового отравления суррогатом инициируют расторжение договор аренды c владельцами 68 торговых павильонов, где была выявлена нелегальная торговля алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Арендаторам будут направлены уведомления об отказе от договорных отношений, по истечении срока уведомления министерство обратится в суд с исками об освобождении земельных участков. Такое решение было принято в результате контрольных мероприятий в условиях ЧС", - сказали в пресс-службе со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Сухорученко.

По данным министерства, проверка касалась нестационарных торговых объектов (НТО) на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

"Специалисты министерства проверили 105 участков с НТО на территории Ленинского района, где были установлены нарушения условий договоров у 33 арендаторов, а также 110 участков на территории Свердловского района. Там выявлены нарушения у 35 арендаторов. В нестационарных торговых объектах осуществлялась реализация пива", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что ранее в адрес 16 арендаторов министерство направляло предупреждения о расторжении договоров аренды земли под размещение павильонов. За два года властями в судебном порядке были прекращены договорные отношения с шестью арендаторами, нарушившими правила торговли, их павильоны по решению суда снесены.

Сухорученко подчеркнул, что министерство не обладает полномочиями по контролю за реализацией алкогольной продукции на территории Иркутска, но если информация о нарушения со стороны арендаторов поступает от правоохранительных или надзорных органов более одного раза, власти расторгают с предпринимателями договоры.

Следствие по делу о суррогате

Как сообщал ТАСС, нарекания следствия по этому поводу в адрес иркутского Минимущества стали причиной возбуждения уголовного дела в отношении замминистра Евгении Нефедовой, в отношении которой в связи с массовым отравлением спиртовым концентратом "Боярышник" СК РФ возбудило уголовное дело о халатности. Задержанная ранее чиновница была освобождена под подписку о невыезде, дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

Кроме того, 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым фигурантам. В числе подозреваемых есть еще один чиновник - замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, который был госпитализирован после задержания.

По данным Минздрава Иркутской области, от отравления концентратом "Боярышник", в составе которого был найдем метиловый спирт, в Иркутске погибли 74 человека. Девять из более чем 120 пострадавших пока остаются в больницах.