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Иркутские власти расторгают договоры с владельцами торговых павильонов после отравлений

Происшествия
29 декабря, 8:35 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, декабря. /ТАСС
В 68 павильонах была выявлена нелегальная торговля алкоголем
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области после массового отравления суррогатом инициируют расторжение договор аренды c владельцами 68 торговых павильонов, где была выявлена нелегальная торговля алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Арендаторам будут направлены уведомления об отказе от договорных отношений, по истечении срока уведомления министерство обратится в суд с исками об освобождении земельных участков. Такое решение было принято в результате контрольных мероприятий в условиях ЧС", - сказали в пресс-службе со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Сухорученко.

По данным министерства, проверка касалась нестационарных торговых объектов (НТО) на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

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© Кирилл Шипицин/ТАСС
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"Специалисты министерства проверили 105 участков с НТО на территории Ленинского района, где были установлены нарушения условий договоров у 33 арендаторов, а также 110 участков на территории Свердловского района. Там выявлены нарушения у 35 арендаторов. В нестационарных торговых объектах осуществлялась реализация пива", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что ранее в адрес 16 арендаторов министерство направляло предупреждения о расторжении договоров аренды земли под размещение павильонов. За два года властями в судебном порядке были прекращены договорные отношения с шестью арендаторами, нарушившими правила торговли, их павильоны по решению суда снесены.

Сухорученко подчеркнул, что министерство не обладает полномочиями по контролю за реализацией алкогольной продукции на территории Иркутска, но если информация о нарушения со стороны арендаторов поступает от правоохранительных или надзорных органов более одного раза, власти расторгают с предпринимателями договоры.

Следствие по делу о суррогате

Как сообщал ТАСС, нарекания следствия по этому поводу в адрес иркутского Минимущества стали причиной возбуждения уголовного дела в отношении замминистра Евгении Нефедовой, в отношении которой в связи с массовым отравлением спиртовым концентратом "Боярышник" СК РФ возбудило уголовное дело о халатности. Задержанная ранее чиновница была освобождена под подписку о невыезде, дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

Кроме того, 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым фигурантам. В числе подозреваемых есть еще один чиновник - замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, который был госпитализирован после задержания.

По данным Минздрава Иркутской области, от отравления концентратом "Боярышник", в составе которого был найдем метиловый спирт, в Иркутске погибли 74 человека. Девять из более чем 120 пострадавших пока остаются в больницах.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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