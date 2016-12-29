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В Астраханской области осуждены двое участников ИГ на сроки от 8 до 16 лет

Происшествия
29 декабря, 15:32 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Магомадов и Акбаров в 2015 году прошли подготовку в учебно-тренировочном лагере "Исламского государства"
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АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы на сроки от восьми до 16 лет двоих участников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг ТАСС сообщили в УФСБ по Астраханской области.

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"Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам, возбужденным УФСБ России по Астраханской области в отношении двух участников ИГ. Руслану Магомадову назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Равшан Акбаров приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, Магомадов, уроженец Астраханской области 1981 года рождения, и Акбаров, гражданин Киргизской Республики 1987 года рождения, в 2015 году прошли подготовку в учебно-тренировочном лагере ИГ. Магомадов принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе так называемого Казахского джамаата (запрещенная в РФ организация) - структурного подразделения ИГ, расположенного в окрестностях города Ракка в Сирии. Акбаров вступил в незаконное вооруженное формирование "джамаат Катиба Гураба", структурно подчиненное ИГ.

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Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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