В Астраханской области осуждены двое участников ИГ на сроки от 8 до 16 лет

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы на сроки от восьми до 16 лет двоих участников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг ТАСС сообщили в УФСБ по Астраханской области.

"Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам, возбужденным УФСБ России по Астраханской области в отношении двух участников ИГ. Руслану Магомадову назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Равшан Акбаров приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, Магомадов, уроженец Астраханской области 1981 года рождения, и Акбаров, гражданин Киргизской Республики 1987 года рождения, в 2015 году прошли подготовку в учебно-тренировочном лагере ИГ. Магомадов принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе так называемого Казахского джамаата (запрещенная в РФ организация) - структурного подразделения ИГ, расположенного в окрестностях города Ракка в Сирии. Акбаров вступил в незаконное вооруженное формирование "джамаат Катиба Гураба", структурно подчиненное ИГ.