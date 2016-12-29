В Астраханской области осуждены двое участников ИГ на сроки от 8 до 16 лет

Симонян: cомнений во вводе "Зенит-Арены" в эксплуатацию в 2016 году не былоСпорт 29 декабря, 16:00
Сплетение судеб: взгляд на историю России и Украины сквозь призму одной семьиОбщество 29 декабря, 16:00
Мутко поздравил строителей "Зенит-Арены" со вводом стадиона в эксплуатациюСпорт 29 декабря, 15:58
Бывший футболист ЦСКА Хонда намерен продолжить карьеру в MLSСпорт 29 декабря, 15:37
Финансирование ФК "Динамо" со стороны ВТБ будет больше ранее заявленного - глава ВФСОСпорт 29 декабря, 15:35
Виктор Ан стал чемпионом России по шорт-треку в многоборьеСпорт 29 декабря, 15:30
Все работы на стадионе "Зенит-Арена" должны завершиться к 1 мая 2017 годаСпорт 29 декабря, 15:20
Футболист Кирилл Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018Спорт 29 декабря, 15:13
Тренер: Ахмедов не намерен покидать "Краснодар"Спорт 29 декабря, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы на сроки от восьми до 16 лет двоих участников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг ТАСС сообщили в УФСБ по Астраханской области.
"Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам, возбужденным УФСБ России по Астраханской области в отношении двух участников ИГ. Руслану Магомадову назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Равшан Акбаров приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, Магомадов, уроженец Астраханской области 1981 года рождения, и Акбаров, гражданин Киргизской Республики 1987 года рождения, в 2015 году прошли подготовку в учебно-тренировочном лагере ИГ. Магомадов принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе так называемого Казахского джамаата (запрещенная в РФ организация) - структурного подразделения ИГ, расположенного в окрестностях города Ракка в Сирии. Акбаров вступил в незаконное вооруженное формирование "джамаат Катиба Гураба", структурно подчиненное ИГ.