Самолет Дубай - Екатеринбург экстренно сел в Челябинске из-за снежной бури

Карякин победил Карлсена и стал лидером чемпионата мира по блицуСпорт 29 декабря, 20:33
Врба покинул пост главного тренера футбольного клуба "Анжи"Спорт 29 декабря, 20:10
СМИ: "Ювентус" предложит "Зениту" за Витселя €12 млнСпорт 29 декабря, 20:02
Крейвен: МПК немедленно восстановит членство ПКР при условии соответствия критериямСпорт 29 декабря, 19:24
"По следам викинга": что вы знаете о князе ВладимиреКультура 29 декабря, 19:00
Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIAСпорт 29 декабря, 18:45
Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHSСпорт 29 декабря, 18:22
Как собрать чемодан на отдых в горыОбщество 29 декабря, 18:21
"Газпром" в 2016 году увеличил экспорт газа в Европу до 179 млрд куб. мЭкономика и бизнес 29 декабря, 18:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, попал в снежную бурю, экипаж принял решение совершить посадку в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь аэропорта Кольцово (Екатеринбург) Дмитрий Тюхтин.
"Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Челябинска. Лайнер в небе над Уралом попал в снежную бурю, в ближайшее время самолет с пассажирами продолжит свой путь до Екатеринбурга. Пострадавших нет", - сказал он.