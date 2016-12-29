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Самолет Дубай - Екатеринбург экстренно сел в Челябинске из-за снежной бури

Происшествия
29 декабря, 19:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Пострадавших нет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, попал в снежную бурю, экипаж принял решение совершить посадку в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь аэропорта Кольцово (Екатеринбург) Дмитрий Тюхтин.

"Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Челябинска. Лайнер в небе над Уралом попал в снежную бурю, в ближайшее время самолет с пассажирами продолжит свой путь до Екатеринбурга. Пострадавших нет", - сказал он.

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