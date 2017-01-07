Электроснабжение поселка под Петербургом восстановлено

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Специалисты "Ленэнерго" полностью восстановили электроснабжение поселка Мурино в Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании.
"АО "Ленэнерго" (входит в группу "Россетти") в кратчайшие сроки полностью восстановило электроснабжение потребителей в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, прерванное из-за повреждения линии 10 кВ в результате дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
По данным компании, ремонтные работы проводили четыре мобильные бригады, состоящие из 20 человек.
"Отключение произошло в результате дорожно-транспортного происшествия - автобус повредил опору и порвал провода на воздушной линии 10 кВ", - уточнили в "Ленэнерго".
В зоне отключения находились 4,7 тысячи человек, 16 домов.