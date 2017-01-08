Восемь человек стали жертвами похолодания в Италии

РИМ, 8 января. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Число жертв новогоднего похолодания на Апеннинах достигло восьми человек. Об этом сообщил в субботу телеканал Rai News 24.

По его информации, некий 80-летний итальянец, страдавший болезнью Альцгеймера, заблудился и замерз насмерть. Ранее сообщалось о семи погибших. В частности, в субботу в одном из заброшенных зданий на южной окраине Милана было обнаружено тело 66-летнего бездомного поляка, умершего от переохлаждения. Еще один бездомный (49-летний выходец из Румынии) был найден мертвым в сицилийском городе Мессина.

Арктический циклон принес морозы и снегопады на всю территорию страны, особенно на адриатическое побережье и в горы центральной Италии. Закрыты для движения многие автострады, с большими опозданиями ходят поезда. Затруднен доступ в районы, пострадавшие от землетрясения в прошлом году.

По данным метеослужб, температура в Альпах опустилась до минус 27 градусов, а в долинах и в центре, например в Риме, - до минус 5 градусов. Сильные снегопады отмечены в областях Марке, Абруццо, Молизе, Апулия, Кампания, Базиликата, Калабрия и даже на Сицилии.

Впервые за несколько лет превратились в большие сосульки струи нескольких фонтанов в историческом центре столицы. В ряде районов Абруццо тысячи жителей остались без воды и электричества. Премьер-министр Паоло Джентилони провел в субботу вечером экстренное совещание с руководителями служб гражданской защиты.

Папа римский Франциск распорядился 24 часа в сутки держать открытыми приюты для бездомных по соседству с Ватиканом и раздать бесплатно десятки утепленных спальных мешков. Новое, еще более сильное похолодание метеорологи прогнозируют в середине месяца, между 11 и 15 января.