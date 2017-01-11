Пять человек погибли в ДТП на Сахалине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Пять человек погибли и двое пострадали при аварии с участием двух грузовых автомобилей и машины скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения по Сахалинской области.
"В дорожно-транспортном происшествии столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи Поронайской ЦРБ и две грузовые машины. Медицинской сестре и водителю одного из автомобилей удалось выжить. Прибывшая в течение нескольких минут бригада скорой помощи из Макаровской ЦРБ оперативно доставила пострадавших в больницу, где им была оказана вся необходимая помощь", - сообщает пресс-служба.
По данным регионального минздрава, для родственников погибших и пострадавших организована служба психологической поддержки, необходимую помощь и консультацию можно получить по телефону: 42-42-10.
Ранее сообщалось, что авария произошла 11 января 2017 года на 203 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха. В результате ДТП погибли пять человек, среди них - водитель грузового автомобиля и четверо граждан, находившихся в автомобиле скорой помощи.
По данным пресс-службы УМВД, на месте ДТП работают сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу. Устанавливаются обстоятельства происшествия.