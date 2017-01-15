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СМИ: влиятельный итальянский мафиози задержан по наводке брата

Происшествия
15 января, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Андреа Ницца входит в список 100 самый опасных преступников Италии, а его брат Фабрицио решил пойти на сделку со следствием
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Итальянская полиция задержала крупного мафиози Андреа Ниццу, главу вооруженного крыла преступного клана "Сантапаола". Об этом сообщило агентство ANSA.

Карабинеры задержали преступника вместе с двумя подельниками минувшей ночью в арендуемом ими частном доме в окрестностях города Катания на острове Сицилия. По данным агентства, поймать мафиози правоохранителям помог его родной брат Фабрицио, решивший пойти на сделку со следствием.

Андреа Ницца входит в список 100 самый опасных преступников Италии, местные СМИ называют его "убийцей клана "Сантапаола". Он был причастен к торговле наркотиками через Грецию и Албанию и находился в розыске с декабря 2014 года. Его заочно приговорили к 56 годам тюрьмы за многочисленные убийства и наркоторговлю.

"Это серьезный удар по организованной преступности и торжество закона", - приводит агентство слова Кармело Дзуккаро, прокурора Катании. Глава итальянского МВД Доменико Миннити уже поздравил своих сицилийских коллег с задержанием влиятельного мафиози.

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