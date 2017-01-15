Не менее 30 человек погибли во время бунта в одной из тюрем Бразилии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли в ходе бунта, вспыхнувшего в вечером 14 января в крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти на севере страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о десяти убитых, трое их которых были обезглавлены. Агентство отмечает, что жертв может оказаться еще больше. Известно, что в тюрьме содержатся около 1200 заключенных, хотя она рассчитана лишь на 620 человек.

Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории южноамериканской страны восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас). В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли 56 человек.

В тюрьме штата Рорайма на севере страны 6 января 33 заключенных были найдены мертвыми. По одной из версий, погибшие стали жертвами противостояния двух соперничающих группировок наркомафии - "Красного командования" и "Первого командования столицы".

В воскресенье, 15 января, 20 человек взорвали одну из стен здания и совершили побег из тюрьмы в штате Парана на юге страны. Двое заключенных были застрелены полицейскими, которые пытались остановить преступников.