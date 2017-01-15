Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Москве

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Самолет A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово из-за технической неполадки. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово.
"В 22:30 мск в московском аэропорту Домодедово совершил благополучную посадку самолет, следовавший по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва. Оперативные службы аэропорта осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки. Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в аэропорту.