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Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Москве

Происшествия
15 января, 22:49 дата обновления: 15 января, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Причиной стала техническая неполадка, пострадавших нет
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Самолет A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово из-за технической неполадки. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово.

"В 22:30 мск в московском аэропорту Домодедово совершил благополучную посадку самолет, следовавший по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва. Оперативные службы аэропорта осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки. Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в аэропорту.

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