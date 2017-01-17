Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим КТО введен на участке в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана

Происшествия
17 января, 14:40 дата обновления: 17 января, 15:25 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 17, января. /ТАСС
Силовики ищут боевиков и их пособников
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен на отдельном участке в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

"Режим введен во вторник в 13:00 мск. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - сказал собеседник.

По его словам, в районе режима КТО будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
16
Крушение турецкого Boeing 747 в Киргизии. Фото с места событий
5
Пожар в особняке с художественными мастерскими в центре Москвы потушен
5
Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи населенных пунктов на западе Чили
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
7
Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили
Темы дня
Реклама