Режим КТО введен на участке в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен на отдельном участке в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.
"Режим введен во вторник в 13:00 мск. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - сказал собеседник.
По его словам, в районе режима КТО будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.