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Полиция нашла машину подозреваемого в покушении на бизнесмена в центре Москвы

Происшествия
18 января, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
Автомобиль был обнаружен на Пятницком шоссе. Поиски подозреваемого продолжаются
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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Полицейские нашли машину, водитель которой, предположительно, ранил из огнестрельного оружия бизнесмена в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Автомобиль марки Mercedes, на котором, предположительно, скрылся стрелявший, обнаружен в ходе плана "Перехват" на Пятницком шоссе. Поиски стрелявшего продолжаются", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что потерпевший доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

В среду около 18:00 мск в Шмитовском проезде, возле дома номер 30, в автомобиле марки Lexus был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением в голову. Потерпевшим оказался предприниматель, занимающийся автобизнесом и оптовой торговлей ювелирными украшениями. Нападение на бизнесмена было совершено на парковке возле его офиса. По словам очевидцев, стрелявший скрылся на Mercedes.

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