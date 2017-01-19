Суд проверит законность продления ареста замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность продления ареста первому заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Никандрова на постановление Лефортовского суда Москвы о продлении срока", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд продлил арест ему и еще двум другим высокопоставленным сотрудникам СК Александру Ламонову и Михаилу Максименко до 19 марта.

Никандров, начальник управления собственной безопасности СК Максименко и его заместитель Ламонов находятся под арестом с июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в 1 млн долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников резонансной перестрелки около кафе на Рочдельской улице в Москве.