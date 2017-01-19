Неизвестные обстреляли фейерверками генкосульство Турции в Цюрихе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Полиция швейцарского Цюриха проводит расследование нападения на генеральное консульство Турции. Об этом сообщается на официальном сайте полиции города.

Инцидент произошел в среду утром - неизвестные выпустили в сторону посольства несколько фейерверков, чем повредили фасад здания и разбили одно из окон. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.

В настоящее время полицейские не располагают данными о возможных исполнителях преступления.

В конце 2016 года в Цюрихе произошла стрельба в районе Исламского центра. Вечером 19 декабря 2016 года неизвестный в темной одежде и маске вошел в молельный дом, где находились порядка десяти человек, в основном выходцев из Африки, и произвел несколько выстрелов. Полиция сообщила, что двое прихожан были тяжело ранены, еще один человек получил ранения средней тяжести.