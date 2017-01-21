Задержаны 17 участников группировки, оформлявшей невозвратные кредиты в банках

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве, Якутске и Санкт-Петербурге 17 участников организованной группы, оформивших крупные кредиты в банках и похитивших заемные деньги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД России на территории Санкт- Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы, в возрасте от 26 до 65 лет", - сказала она.

По ее словам, с февраля 2014 года по декабрь 2016 года подозреваемые оказывали содействие учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия на ведение банковской деятельности. Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей. "Конечной целью данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денежных средств вкладчиков", - пояснила Волк.

В 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из банков Петербурга, который в скором времени должен был быть лишен соответствующей лицензии. "Через подставных лиц они оформили с данной финансовой организацией кредитный договор на 150 млн рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению", - сказала представитель МВД.

В ноябре пошлого года по данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных следственных действий в офисах и по местам проживания задержанных изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие их противоправную деятельность. Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты.