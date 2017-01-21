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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Сызрань - Волгоград

Происшествия
21 января, 22:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом
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ВОЛГОГРАД, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Три женщины и подросток погибли в субботу в крупном ДТП на федеральной трассе Сызрань - Волгоград, сообщил корреспонденту ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

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"На 457-м километре федеральной трассы Сызрань - Волгоград автомобиль Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате аварии погибли водитель иномарки и все пассажиры - две женщины и подросток", - рассказал Корнаухов. Все погибшие - жители города Камышина Волгоградской области.

"Дорожные условия в районе аварии на трассе были нормальные. Туман или гололед не зафиксированы. По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением", - отметил собеседник агентства. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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