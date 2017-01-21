Четыре человека погибли в ДТП на трассе Сызрань - Волгоград

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Три женщины и подросток погибли в субботу в крупном ДТП на федеральной трассе Сызрань - Волгоград, сообщил корреспонденту ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
"На 457-м километре федеральной трассы Сызрань - Волгоград автомобиль Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате аварии погибли водитель иномарки и все пассажиры - две женщины и подросток", - рассказал Корнаухов. Все погибшие - жители города Камышина Волгоградской области.
"Дорожные условия в районе аварии на трассе были нормальные. Туман или гололед не зафиксированы. По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением", - отметил собеседник агентства. По факту ДТП полицейские проводят проверку.