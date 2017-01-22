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Информация о бомбе в петербургском аэропорту Пулково не подтвердилась

Происшествия
22 января, 16:09 дата обновления: 22 января, 16:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, января. /ТАСС
Аэропорт работает в штатном режиме
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции завершили проверку петербургского аэропорта Пулково, где ранее пассажирка заявила о наличии у нее бомбы, опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

"В 16:17 (мск) проверочные мероприятия закончены, опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства. С пассажиркой, заявившей о бомбе, работают полицейские.

Из-за того, что пассажирка при прохождении контроля сообщила о бомбе, было оцеплено место происшествия, но аэропорт продолжал работу в штатном режиме.

 
 
 
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