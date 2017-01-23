Fox News: небольшой самолет разбился в международном аэропорту в Аризоне

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб в результате крушения небольшого частного самолета в международном аэропорту американского города Тусон (штат Аризона). Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, на месте происшествия произошло возгорание, которое в данный момент ликвидируют.