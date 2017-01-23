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Fox News: небольшой самолет разбился в международном аэропорту в Аризоне

Происшествия
23 января, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
В результате инцидента погиб один человек
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб в результате крушения небольшого частного самолета в международном аэропорту американского города Тусон (штат Аризона). Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, на месте происшествия произошло возгорание, которое в данный момент ликвидируют.

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