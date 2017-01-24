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Мосгорсуд проверит законность продления ареста экс-замминистра культуры РФ

Происшествия
24 января, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Ранее по решению Лефортовского суда срок ареста Григорию Перумову был продлен до 15 марта
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник проверит законность продления до середины марта срока ареста бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, обвиняемого по делу о хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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© Николай Галкин/ТАСС
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Находящийся под следствием глава департамента Минкультуры написал заявление об увольнении
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"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Пирумова назначено к рассмотрению во вторник", - сказал собеседник агентства.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Пирумову до 15 марта.

Как стало известно, Министерство культуры РФ как потерпевшая сторона подало иск к фигурантам дела на сумму более 100 млн рублей. В пресс-службе министерства сообщили, что обвиняемые уже выплатили более 50 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры являются Пирумов, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Все, кроме Колесникова и Коченова, содержатся под стражей.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют шесть эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости и усадьбе Асеевых в Тамбове.

Как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, все фигуранты дела признали свою вину по всем или нескольким эпизодам. В частности, Мазо и Иванов дали признательные показания по эпизодам, связанным с реставрацией монастырей, а Колесников заключил досудебное соглашение, в связи с чем дело в его отношении было выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование по нему завершено, он знакомится с материалами дела.

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Хищения в Минкульте Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
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