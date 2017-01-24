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Попытка обследовать второй реактор "Фукусимы-1" с помощью камер завершилась неудачей

Происшествия
24 января, 5:56 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Специалисты снова попытаются провести обследование второго реактора АЭС после 25 января
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ТОКИО, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японские специалисты не смогли провести обследование второго реактора аварийной АЭС "Фукусима-1" при помощи зондов с камерами, чтобы получить подробную информацию о состоянии внутренних помещений, в том числе о расположении обломков. Об этом сообщила оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

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Отмечается, что зонд не смог пройти в трубу, которая ведет к реактору. В связи с этим работы были отложены на период после 25 января.

За счет этого исследования в TEPCO рассчитывали проанализировать маршрут, по которому в этом году в ректор планируется запустить специального робота. Он должен измерить уровень радиации внутри реактора и получить другие данные, необходимые для проведения работ по извлечению расплавившихся топливных стержней и уборке обломков. Кроме того, ликвидаторы хотели получить изображение нижней части реактора и пространства внутри его защитной оболочки, где, предположительно, скопилось расплавившееся ядерное топливо.

Следующим этапом ликвидационных работ на аварийной станции станет извлечение отработавшего ядерного топлива из первых трех реакторов, пострадавших намного сильнее, чем четвертый энергоблок, на котором эта операция завершилась в конце 2014 года. После этого ликвидаторы смогут начать подготовку к наиболее опасной части операции - удалению расплавившегося топлива из внутренних частей реакторов. Как ожидается, к этому этапу работ специалисты TEPCO смогут приступить не ранее 2025 года, а полностью снести "Фукусиму-1" планируется только к 2040-м годам.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Расходы на ликвидацию последствий аварии и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям, согласно последним оценкам, составят 21,5 трлн иен (около $189 млрд).

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