Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В заваленном снежной лавиной итальянском отеле нашли живыми трех щенков

Происшествия
24 января, 11:16 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Родители щенков были своеобразными талисманами отеля Rigopiano di Farindola
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Через пять дней после начала спасательной операции у отеля Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии спасателям удалось обнаружить под толщей снеговых завалов трех живых щенков местной породы маремма-абруццкой овчарки.

Как сообщают очевидцы, щенки, которым еще нет двух месяцев от роду, чувствуют себя нормально. Их родители - Лупо ("волк" по-итальянски) и Нувола были своеобразными талисманами отеля. В день трагедии они, проделав по снегу путь в 20 км, добежали до соседнего городка Фариндола. Фотографии их потомства на руках у спасателей быстро облетели социальные сети.

Спасательная операция на месте трагедии продолжается и днем, и ночью. По последним данным, число погибших в результате схода лавины на отель достигло 12 человек. Судьба еще около 20 постояльцев и сотрудников гостиницы остается неизвестной. Пока они считаются пропавшими без вести.

Смотрите также
Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 12 человек

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками в центральной Италии и сильнейшими снегопадами, сошла на Rigopiano в минувшую среду.

Маремма-абруццкие овчарки известны в Италии еще с античных времен. Выведены они были для охраны овечьих отар от волков и даже медведей. Размер и белый цвет шерсти делает их похожими на овец, что позволяет собакам "затеряться" в стаде и некоторое время оставаться "невидимыми" для хищников. Высота овчарки в холке может достигать 75 см, вес - 35-45 кг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход лавины в Италии
Страны
Италия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
2
Сирийская оппозиция не подпишет коммюнике по встрече в Астане
3
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ
4
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
5
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
6
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
7
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
Темы дня
Реклама