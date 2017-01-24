В заваленном снежной лавиной итальянском отеле нашли живыми трех щенков

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РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Через пять дней после начала спасательной операции у отеля Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии спасателям удалось обнаружить под толщей снеговых завалов трех живых щенков местной породы маремма-абруццкой овчарки.
Как сообщают очевидцы, щенки, которым еще нет двух месяцев от роду, чувствуют себя нормально. Их родители - Лупо ("волк" по-итальянски) и Нувола были своеобразными талисманами отеля. В день трагедии они, проделав по снегу путь в 20 км, добежали до соседнего городка Фариндола. Фотографии их потомства на руках у спасателей быстро облетели социальные сети.
Emergency workers rescued 3 puppies from a destroyed hotel buried under tons of snow by an avalanche https://t.co/hrpoB3Futf pic.twitter.com/KDxcZNzU66— NBC News (@NBCNews) 24 January 2017
Спасательная операция на месте трагедии продолжается и днем, и ночью. По последним данным, число погибших в результате схода лавины на отель достигло 12 человек. Судьба еще около 20 постояльцев и сотрудников гостиницы остается неизвестной. Пока они считаются пропавшими без вести.
Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками в центральной Италии и сильнейшими снегопадами, сошла на Rigopiano в минувшую среду.
Маремма-абруццкие овчарки известны в Италии еще с античных времен. Выведены они были для охраны овечьих отар от волков и даже медведей. Размер и белый цвет шерсти делает их похожими на овец, что позволяет собакам "затеряться" в стаде и некоторое время оставаться "невидимыми" для хищников. Высота овчарки в холке может достигать 75 см, вес - 35-45 кг.