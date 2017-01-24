Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Италии раскрыла международную сеть по торговле наркотиками

Происшествия
24 января, 11:26 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Арестованы восемь человек, раскрыт канал поставок наркотиков из Испании в Италию, сообщает агентство ANSA
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Полиция Италии арестовала восемь человек в рамках расследования дела о международной торговле кокаином.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на подразделение Финансовой гвардии Палермо (остров Сицилия), раскрыт канал поставок наркотиков из Испании в Италию.

Аресты производились по всей Сицилии, а также под Римом. Среди задержанных два гражданина Испании, которые занимались обеспечением доставки кокаина на Сицилию, где у преступной организации была база. Оттуда наркотики распространялись по всем Апеннинам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия Испания
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийская оппозиция не подпишет коммюнике по встрече в Астане
2
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
3
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ
4
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
5
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
6
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Хабаровске задержан
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама