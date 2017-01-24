Полиция Италии раскрыла международную сеть по торговле наркотиками

Иск Белоруссии к Международной федерации каноэ может составить не менее $2,3 млнСпорт 24 января, 11:42
Объявлен выговор директору томской школы, ученики которой заблудились на лыжнеВ стране 24 января, 11:42
Миронов назвал рядовым делом выход Мизулиной из "Справедливой России"Политика 24 января, 11:37
BFM-TV: Полански отказался возглавить церемонию "Сезар-2017"Культура 24 января, 11:34
Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистыеСпорт 24 января, 11:25
Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018Спорт 24 января, 11:24
Экспорт "Газпрома" в Европу в январе вырос уже на 20%Экономика и бизнес 24 января, 11:18
Грузооборот ТМТП сократился в 2016 году на 27% - до 1,07 млн тоннТранспорт 24 января, 11:17
Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиаритьсяСпорт 24 января, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Полиция Италии арестовала восемь человек в рамках расследования дела о международной торговле кокаином.
Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на подразделение Финансовой гвардии Палермо (остров Сицилия), раскрыт канал поставок наркотиков из Испании в Италию.
Аресты производились по всей Сицилии, а также под Римом. Среди задержанных два гражданина Испании, которые занимались обеспечением доставки кокаина на Сицилию, где у преступной организации была база. Оттуда наркотики распространялись по всем Апеннинам.