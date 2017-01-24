Полиция Италии раскрыла международную сеть по торговле наркотиками

РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Полиция Италии арестовала восемь человек в рамках расследования дела о международной торговле кокаином.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на подразделение Финансовой гвардии Палермо (остров Сицилия), раскрыт канал поставок наркотиков из Испании в Италию.

Аресты производились по всей Сицилии, а также под Римом. Среди задержанных два гражданина Испании, которые занимались обеспечением доставки кокаина на Сицилию, где у преступной организации была база. Оттуда наркотики распространялись по всем Апеннинам.