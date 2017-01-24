РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вертолет службы спасения упал в центральной части Италии, в Апеннинах. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, на борту находились шесть человек.

Машину вызвали для оказания помощи пострадавшему на горной дороге.

Предварительная причина инцидента - неблагоприятные погодные условия.