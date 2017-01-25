Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за метели

Происшествия
25 января, 22:44 дата обновления: 25 января, 23:17 UTC+3
Движение по федеральным и региональным трассам временно закрыто
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Алтайском крае из-за метели, осложнившей дорожную обстановку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. МЧС России направляет в Алтайский край дополнительные силы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что регионе из-за метели временно закрыто движение по федеральным и региональным трассам. "Дорожная обстановка в регионе крайне сложная", - подчеркнули в СРЦ.

Там также сообщили, что три автобуса и около 30 машин уже попали в снежные заносы на дорогах. "По оперативной информации, в Поспелихинском районе Алтайского края в снежные заносы попали до 30 автомобилей и три автобуса. Эвакуацию людей производят местные пожарно-спасательные подразделения", - сказал собеседник агентства.

Людей размещают в ближайших населенных пунктах Курья (в средней школе) и Поспелиха (дом культуры). Кроме того, МЧС развернуло мобильные пункты обогрева на дорогах.

"Для оказания помощи водителям развернуты стационарные и мобильные пункты обогрева, где люди могут отдохнуть и согреться", - добавили в СРЦ. Собеседник агентства отметил, что ситуация находится под контролем.

СРЦ принял решение направить в Алтайский край аэромобильную группировку спасательного центра из соседней Новосибирской области. "Силы МЧС России будут работать на самых сложных участках, где требуется помощь автомобилистам", - пояснил собеседник агентства.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. "Взаимодействие со старостами населенных пунктов позволяет получать более точную информацию с мест о состоянии дорог и потребности в дополнительной помощи гражданам", - сообщили в СРЦ.

В настоящее время в расчистке дорог и восстановлении движения задействованы 280 человек и 163 единицы техники. Группировка продолжает увеличиваться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики
4
"Оппозиционный блок" требует от власти Украины выполнить резолюцию ПАСЕ
5
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
6
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в Донбассе
7
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
Темы дня
Реклама