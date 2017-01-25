В Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за метели

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Алтайском крае из-за метели, осложнившей дорожную обстановку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. МЧС России направляет в Алтайский край дополнительные силы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что регионе из-за метели временно закрыто движение по федеральным и региональным трассам. "Дорожная обстановка в регионе крайне сложная", - подчеркнули в СРЦ.

Там также сообщили, что три автобуса и около 30 машин уже попали в снежные заносы на дорогах. "По оперативной информации, в Поспелихинском районе Алтайского края в снежные заносы попали до 30 автомобилей и три автобуса. Эвакуацию людей производят местные пожарно-спасательные подразделения", - сказал собеседник агентства.

Людей размещают в ближайших населенных пунктах Курья (в средней школе) и Поспелиха (дом культуры). Кроме того, МЧС развернуло мобильные пункты обогрева на дорогах.

"Для оказания помощи водителям развернуты стационарные и мобильные пункты обогрева, где люди могут отдохнуть и согреться", - добавили в СРЦ. Собеседник агентства отметил, что ситуация находится под контролем.

СРЦ принял решение направить в Алтайский край аэромобильную группировку спасательного центра из соседней Новосибирской области. "Силы МЧС России будут работать на самых сложных участках, где требуется помощь автомобилистам", - пояснил собеседник агентства.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. "Взаимодействие со старостами населенных пунктов позволяет получать более точную информацию с мест о состоянии дорог и потребности в дополнительной помощи гражданам", - сообщили в СРЦ.

В настоящее время в расчистке дорог и восстановлении движения задействованы 280 человек и 163 единицы техники. Группировка продолжает увеличиваться.