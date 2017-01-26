ВС РФ принял к рассмотрению апелляционную жалобу осужденной за госизмену Севастиди

Мосин: возможное исключение дабл-трапа из программы ОИ расценивают как несправедливоеСпорт 26 января, 11:32
Колобков: сборная России стала лидером мирового фехтования за прошедший олимпийский циклСпорт 26 января, 11:28
Колобков: нужно перепроверить пробы всех чемпионов и призеров ОИ 2008 и 2012 годовСпорт 26 января, 11:15
Возбуждено дело по факту массового отравления в ПервоуральскеНовости Урала 26 января, 11:11
Вопрос дальнейшей работы Лебедевой в IAAF решит спортивный судСпорт 26 января, 11:10
СМИ: CRCC построит три станции столичного метро за 23 млрд рублейТранспорт 26 января, 10:52
Черчесов отправится в Испанию и Турцию для просмотра кандидатов в сборную РоссииСпорт 26 января, 10:47
ГТЛК претендует на 33 млрд рублей бюджетных средств по программе лизинга судов "река-море"Транспорт 26 января, 10:22
Камчатские рыбаки задействуют бульдозер-болотоход для ловли красной рыбыНовости партнеров 26 января, 10:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Верховный суд РФ принял к рассмотрению апелляционную жалобу на решение Краснодарского краевого суда, отказавшего в восстановлении сроков обжалования приговора Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену из-за отправленного в 2008 году смс-сообщения о движении военной техники к Абхазии. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат Севастиди Иван Павлов.
"Верховный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу, но дату ее рассмотрения пока не назначил", - уточнил адвокат.
Уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди в марте 2016 года была признана судом виновной по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорена к 7 годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила смс-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в Абхазию. В настоящее время Севастиди находится в колонии на территории Ивановской области.
В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал разобраться в деле Севастиди. Глава государства подчеркнул, что ему сложно комментировать решение судебной инстанции, которая является независимой, но в то же время назвал жестким принятое судом решение в отношении Севастиди.