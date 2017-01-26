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ВС РФ принял к рассмотрению апелляционную жалобу осужденной за госизмену Севастиди

Происшествия
26 января, 10:53 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Оксана Севастиди была приговорена к 7 годам лишения свободы за то, что в 2008 году она направила своему приятелю в Грузии смс-сообщение о передвижении военной техники в Абхазию
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КРАСНОДАР, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Верховный суд РФ принял к рассмотрению апелляционную жалобу на решение Краснодарского краевого суда, отказавшего в восстановлении сроков обжалования приговора Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену из-за отправленного в 2008 году смс-сообщения о движении военной техники к Абхазии. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат Севастиди Иван Павлов.

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"Верховный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу, но дату ее рассмотрения пока не назначил", - уточнил адвокат.

Уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди в марте 2016 года была признана судом виновной по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорена к 7 годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила смс-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в Абхазию. В настоящее время Севастиди находится в колонии на территории Ивановской области.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал разобраться в деле Севастиди. Глава государства подчеркнул, что ему сложно комментировать решение судебной инстанции, которая является независимой, но в то же время назвал жестким принятое судом решение в отношении Севастиди.

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