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Не обжаловавший приговор Севастиди адвокат нарушил Кодекс этики

Происшествия
26 января, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Краснодарского края выявила дисциплинарные нарушения в работе адвоката Руслана Зурнаджяна при осуществлении защиты Оксаны Севастиди
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Краснодарского края выявила дисциплинарные нарушения в работе адвоката Руслана Зурнаджяна при осуществлении защиты Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Сегодня квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное производство в отношении Зурнаджяна и пришла к выводу, что не обжалование им приговора, а также пропуск срока его обжалования, нарушает как нормы Уголовно-процессуального кодекса, так и Кодекса адвокатской этики", - сказала Павлов.

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Он отметил, что вопрос о наказании адвоката будет решен в феврале.

Уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди в марте прошлого года была признана судом виновной по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорена к 7 годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила СМС-сообщение своему приятелю в Грузию о передвижении военной техники в Абхазию. В настоящее время Севастиди находится в колонии на территории Ивановской области.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал разобраться в деле Севастиди. Глава государства подчеркнул, что ему сложно комментировать решение судебной инстанции, которая является независимой, но в то же время назвал жестким принятое судом решение в отношении Севастиди.

В настоящее время адвокаты Севастиди пытаются через Верховный суд России восстановить сроки обжалования и подать апелляционную жалобу на приговор.

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