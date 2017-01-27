В Москве возбуждено уголовное дело о невыплате 8,8 млн руб. зарплаты строителям метро

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уголовное дело о невыплате зарплат строителям метрополитена возбуждено в Москве. Как сообщили в прокуратуре Москвы, "поводом для проведения проверки послужили обращения 37 работников организации (ООО "СМУ-77") - трудовых мигрантов на личном приеме в прокуратуре Южного административного округа. Установлено, что заявители в качестве разнорабочих трудились на строительной площадке станции "Парк Победы", однако заработную плату с 1 октября 2016 года до настоящего времени не получили. По предварительным данным, общая сумма задолженности перед ними превысила 8,8 млн рублей".
Симоновская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты труда руководством ООО "СМУ-77" и по ее результатам Симоновский межрайонный прокурор направил материалы проверки следователям. Симоновским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности").
Ход расследования взят на контроль прокуратуры.