Свадебный кортеж попал в ДТП на Мадагаскаре, погибли 45 человек

ТУНИС, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 45 человек погибли в субботу после падения грузового автомобиля с моста в реку в районе города Анджозоробе (около 90 км к северо-востоку от столицы Антананариву). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Большинство из погибших утонули, - рассказал агентству по телефону мэр Анджозоробе Лова Андриаманантсоа. - Погибшие являлись участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара".

"Новобрачные также были внутри грузовика во время происшествия, - добавил Андриаманантсоа. - В настоящий момент остается не ясна причина ДТП, так как водитель также погиб".