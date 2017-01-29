В Ингушетии возбуждено 110 дел по фактам участия в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии

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МАГАС, 29 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии за три года возбудили 110 уголовных дел в отношении жителей республики, принимавших участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили ТАСС в Совбезе Ингушетии.
"У нас за последние три года правоохранительными органами республики за участие в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ возбуждены уголовные дела в отношении 110 жителей республики", - сказал представитель Совбеза. По его словам, проверяется информация о том, что около 50 из них уже убиты.
Трое жителей республики вернулись обратно, раскаялись и обратились в правоохранительные органы с повинной. "Эти трое жителей республики и еще 10 человек, которые были подвержены идеологии терроризма и собирались выехать в Сирию, благодаря проводимой в регионе профилактической работе также отказались от преступных замыслов и адаптированы к мирной жизни", - сказал представитель СБ.
Пресс-служба МВД Ингушетии в субботу, 28 января, сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении 118 жителей региона, которые выехали на территорию стран с высокой террористической активностью для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций.