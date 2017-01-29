На севере Москвы электричка сбила насмерть двух мужчин

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Электричка сбила насмерть двух мужчин, которые пытались залезть на платформу перед подходящим поездом на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Электричка сбила двух мужчин, которые пытались залезть в неположенном месте на платформу "Строитель" Ярославского направления МЖД перед подходящим поездом. От полученных травм потерпевшие скончались на месте, их личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.