Суд арестовал замминистра экономического развития Тверской области по подозрению во взятке

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ТВЕРЬ, 30 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Твери постановил взять под стражу на два месяца заместителя министра экономического развития Тверской области Дениса Ильина по подозрению в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
"Постановлением судьи Центрального районного суда Твери от 28 января в отношении заместителя министра экономического развития Тверской области Ильина Д. А., подозреваемого в совершении преступления по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 26 марта включительно", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в суде, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.
Согласно официальной информации, опубликованной на сайте регионального Минэкономразвития, Ильин занимает пост замминистра с сентября 2013 года. До этого характеризовался с положительной стороны. По сообщениям местных СМИ, Ильин курировал вопрос выделения бюджетных средств на модернизацию предприятий. Также отвечал за развитии в регионе инфраструктуры туризма.