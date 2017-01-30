Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал замминистра экономического развития Тверской области по подозрению во взятке

Происшествия
30 января, 23:42 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 30, января. /ТАСС
При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 30 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Твери постановил взять под стражу на два месяца заместителя министра экономического развития Тверской области Дениса Ильина по подозрению в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Постановлением судьи Центрального районного суда Твери от 28 января в отношении заместителя министра экономического развития Тверской области Ильина Д. А., подозреваемого в совершении преступления по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 26 марта включительно", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в суде, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте регионального Минэкономразвития, Ильин занимает пост замминистра с сентября 2013 года. До этого характеризовался с положительной стороны. По сообщениям местных СМИ, Ильин курировал вопрос выделения бюджетных средств на модернизацию предприятий. Также отвечал за развитии в регионе инфраструктуры туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама поддержал протесты против указов Трампа
2
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
3
Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области
4
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу
5
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
6
Израиль потребовал от СБ ООН немедленной реакции на ракетное испытание Ирана
7
СМИ: Украина представила логотип и слоган для "Евровидения-2017"
Темы дня
Реклама