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Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу о конфискации картины Брюллова

Происшествия
31 января, 0:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, января. /ТАСС
В конце прошлого года картина была оформлена как предмет коллекции Русского музея, где она долгое время находилась на ответственном хранении в запасниках
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит во вторник жалобу коллекционера Александра Певзнера, у которого конфисковали картину Карла Брюллова "Христос во гробе" в рамках уголовного дела о контрабанде культурных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В конце прошлого года картина была оформлена как предмет коллекции Русского музея, где она долгое время находилась на ответственном хранении в запасниках.

"31 января 2017 года, во вторник, в 10 часов Конституционный суд РФ на открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба гражданина Певзнера Александра Евсеевича", - говорится в сообщении.

Как картина попала к Певзнеру

Произведение, написанное знаменитым художником в 40-х годах 19 века, предназначалось будущему министру двора Его императорского величества графу Владимиру Адлербергу. После революции, в 1930-х годах, потомки графа завещали полотно православному приходу в Брюсселе. Уже в наши дни его настоятель, оказавшись в бедственном финансовом положении, продал картину коллекционеру Александру Певзнеру, обладавшему двойным гражданством - России и ФРГ. Последний решил направить картину на экспертизу в Русский музей, но при этом, как установили правоохранительные органы, при пересечении границы указал заведомо недостоверные сведения.

Конфискация шедевра

В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении Певзнера, обвинявшегося в контрабанде культурных ценностей. Однако картина "Христос во гробе", признанная вещественным доказательством по делу, была у него конфискована. Картина была передана на ответственное хранение в Русский музей, который обеспечил сохранность шедевра и правильное обращение с ним.

В 2016 году Верховный суд РФ подтвердил законность конфискации картины, "поскольку, согласно пункту 1 части третьей статьи 81 УПК РФ, орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются". "ВС РФ также не нашел оснований считать конфискацию картины ухудшающей положение заявителя и не применил в его деле статью 401.6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на "поворот к худшему" при пересмотре судебных решений", - отмечает пресс-служба суда.

Певзнер считает, что нормы УПК позволяют незаконно конфисковать имущество у обвиняемого, если оно признано вещественным доказательством и использовалось в качестве орудия преступления. А неопределенность понятия "ухудшение положения лица" в УПК позволяет по-разному применять его на практике, что ведет к произвольному вмешательству в право собственности.

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