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Ошибка пилота привела к крушению вертолета под Красноярском в сентябре 2016 года

Происшествия
31 января, 5:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Как отметили в МАК, дополнительным фактором явился неучет пилотом некоторых положений руководства по летной эксплуатации
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиапроисшествия с вертолетом Robinson R-66 компании "Красавиа", произошедшего 15 сентября 2016 года в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Наиболее вероятной причиной авиационного происшествия с вертолетом R-66 RA-05783 явилась ошибка командира воздушного судна в пилотировании, выразившаяся в несоразмерных по величине отклонениях рычагов управления в процессе взлета, что привело к неконтролируемому снижению и столкновению с земной поверхностью", - говорится в сообщении.

Как отметили в МАК, дополнительным фактором явился неучет пилотом некоторых положений руководства по летной эксплуатации. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.

Вертолет авиакомпании "Красавиа" 15 сентября 2016 года был поврежден при попытке взлететь для патрулирования лесопожарной обстановки в поселке Нарва в Красноярском крае. При взлете он коснулся земли хвостовой частью, после чего начал неконтролируемо вращаться и упал на землю. Два человека, находящиеся на борту, получили различные травмы.

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