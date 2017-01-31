Чайка: политизация экстрадиции позволяет скрываться в Лондоне беглым олигархам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фигуранты громких уголовных дел, сбежавшие из России в Лондон, оказываются на крючке у западных спецслужб, а политизация выдачи не дает возможности привлечь их к ответственности. Об этом в интервью ТАСС сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.

"Не надо любую откровенную уголовщину сразу переводить в идеологическую плоскость. Когда в минувшем декабре я встречался с председателем Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, то говорил ровно об этом", - заметил Чайка.

"За последние десятилетия лишь в Лондон из России уплыли десятки миллиардов долларов вместе с беглыми банкирами и прочими олигархами, которых западные спецслужбы, бесспорно, давно посадили на крючок, используя в своих целях. Их деньги работают на чужую экономику, а не на российскую. При этом нам рассказывают, что мы, мол, требуем экстрадиции политэмигрантов, спасающихся от кровавого режима. Ну бред ведь!", - сказал он.

"Генпрокуратура направила в Лондон четыре десятка запросов на таких вот "беженцев", которые весьма неплохо себя чувствуют на Туманном Альбионе, гуляя там на украденные у нашего государства денежки", - добавил генпрокурор России. Он напомнил, что Россия, Великобритания, другие страны подписали европейскую Конвенцию о выдаче, "при этом одни и те же нормы трактуются по-разному, нет действенного механизма, позволяющего применять на практике прописанные в документе положения". "Было бы поменьше искусственной политизации, всем жилось бы легче", - подчеркнул Чайка.

Резонансные дела

С 2012 года Генпрокуратурой России приняты решения о выдаче около 5 тысяч иностранцев, зарубежные страны удовлетворили свыше 900 российских запросов об экстрадиции. Среди резонансных дел Чайка напомнил о выдаче в апреле 2016 года из Италии экс-руководителя Росграницы Дмитрия Безделова, обвиняемого в хищении свыше 1 млрд рублей, выделенных из бюджета на строительство пункта пропуска "Адлер".

"Передают в Россию разыскиваемых преступников и страны, с которыми у нас нет договоров о выдаче. В частности Гана, Камбоджа, Объединенные Арабские Эмираты, Парагвай, Чили", - заметил генпрокурор, уточнив, что российская прокуратура взаимодействует с коллегами из 80 с лишним государств по многим направлениям, в том числе розыска, ареста, конфискации и возврата имущества из-за рубежа.

"За последние пять лет в Россию возвращены денежные средства и имущество на десятки миллиардов рублей. Скажем, 1,5 млрд рублей - потерпевшим по делу "Совкомфлота", такая же сумма - пострадавшим по делу "Аэрофлота". В марте 2016 года после рассмотрения нашего запроса в Россию из США переданы 28 старинных русских документов XVIII-XX веков, в том числе представляющие огромную историческую и научную ценность указы российских императоров", - рассказал он. "Вместе с уполномоченными ведомствами будем стремиться вернуть в страну и другие незаконно отчужденные активы, работать еще эффективнее", - заверил Чайка.