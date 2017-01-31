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Чайка: прокуратура совершенно точно не является карательным органом

Происшествия
31 января, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Нет цели осуждать подсудимых во что бы то ни стало, поэтому и оправдательные приговоры не могут считаться за поражение, отметил генпрокурор России
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура не является карательным органом, и обвинительные приговоры не являются для нее главной задачей. Об этом в интервью ТАСС сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.

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"Если мы берем дело в производство, для этого есть веские основания. Но прокуроры далеко не всегда обвиняют, - подчеркнул Чайка. - Мы стоим на защите конституционных прав граждан, охраняем интересы общества и государства, главная наша цель - всемерно способствовать вынесению по результатам судебного разбирательства законного и справедливого решения".

"Будет ли в итоге приговор обвинительным или оправдательным - вопрос второй. Прокуратура совершенно точно не является карательным органом, в наших действиях нет обязательного обвинительного уклона, мы не нацелены на осуждение подсудимых во что бы то ни стало, поэтому и оправдательные приговоры не считаем поражением", - подчеркнул генпрокурор России, напомнив о большом числе отмененных прокурорами постановлений о возбуждении уголовных дел.

В то же время он заметил, что низкая доля оправдательных приговоров в судах - "общемировая практика". "Мы находимся на уровне большинства демократических стран. А в США, например, показатель не дотягивает до российского, он еще ниже", - заметил Чайка. В 2015 году российские суды вынесли 763 оправдательных приговора в отношении 968 лиц, в первом полугодии 2016 года - 406 в отношении 498 человек.

"Прокурор, как судья и присяжные заседатели, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью. Нередко используются полномочия по отказу от дальнейшего государственного обвинения: в 2015 году - в отношении 323 лиц, за шесть месяцев 2016 года - в отношении еще 119. За последние 1,5 года прокуроры не поддержали в суде ходатайства следователей о заключении под стражу более 6,5 тысяч обвиняемых", - сообщил Чайка.

"Да, порой случаются ошибки, но они происходят исключительно из-за недостатка опыта, никак не по злому умыслу. Конечно, если суд оправдал человека, значит его пытались посадить, что называется, не по делу. С каждым таким случаем тщательно разбираемся", - заверил он. "Прокурор должен быть внимателен на всех этапах следствия и судебного процесса, под микроскопом оценивая собранные доказательства, изобличающие вину", - подчеркнул генпрокурор.

 

 

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