Медики Пензы поддержали коллег из больницы, в которой не помогли упавшей пациентке

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ПЕНЗА, 31 января. /ТАСС/. Медицинский персонал больницы №4 Пензы не виноват в инциденте с пациенткой, упавшей с кровати. Вина лежит на авторе видеоролика, выложившего запись в интернет, но не оказавшего посильную помощь женщине. Такое мнение высказал врач, член общественного совета при Минздраве региона Владимир Шелудько.
Миниздрав региона организовал проверку в больнице, где произошел неприятный инцидент. Тридцатого января в интернете появился ролик, на котором запечатлена больная, лежащая в коридоре на полу больницы.
"Вины врачей здесь нет: женщина могла упасть везде, но это случилось в больнице. Но виноват сам автор видео, который вместо того, чтобы позвать на помощь, организовать медработников или успокоить человека, цинично достает мобильный телефон и снимает другого человека, нуждающегося в участии и заботе, а потом выкладывает его изображение в неловкой ситуации в интернет. У таких людей нет сострадания и совести", - сказал он корр. ТАСС.
В больницу №4 также выезжали с проверкой представители Общественного совета при Минздраве региона. "Члены совета отметили, что сейчас граждане вместо того, чтобы оказать посильную помощь людям, которые действительно в ней нуждаются, предпочитают снимать видеоролики на камеры мобильных телефонов", - озвучила пресс-секретарь министерства Татьяна Манухина позицию членов совета и Минздрава.
По предварительной информации, дежурный медперсонал сделал все возможное, чтобы помочь беспомощной женщине. По неподтвержденной информации, в то время, как велась съемка этого ролика, дежурная медсестра искала помощников, чтобы поднять больную.