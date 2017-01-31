Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд соединил дела экс-главы Росграницы Безделова и его предполагаемых сообщников

Происшествия
31 января, 21:24 UTC+3
Первое заседание дела по существу состоится 6 февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы соединил уголовные дела бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в мошенничестве почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Безделова Борис Кожемякин.

Смотрите также
Дмитрий Безделов
Экс-главу Росграницы доставили из Италии в Россию

"Мещанский суд принял решение о соединении двух уголовных дел в одно производство" , - сказал адвокат. Он уточнил, что первое заседание дела по существу состоится 6 февраля в 14:00 мск.

По его словам, в ходе предварительного заседания защита заявила ходатайства о возвращении дела прокурору и об объединении в одно производство двух уголовных дел. "Мы попросили объединить дела в связи с тем, что мой подзащитный - предполагаемый организатор преступного сообщества, а дело в отношении предполагаемых участников этого сообщества должно было рассматриваться отдельно", - отметил Кожемякин.

Ранее Мещанский суд удовлетворил ходатайство защиты и вернул дело предполагаемых сообщников Безделова в прокуратуру для объединения с его уголовным делом. Вместе с тем, дело в отношении Безделова суд также постановил вернуть в прокуратуру. Однако Мосгорсуд 13 декабря отменил оба решения и вернул материалы обратно в районный суд для рассмотрения по существу. Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества").

3 июля 2016 года президент РФ подписал закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения суда правом соединения уголовных дел в одно производство". Согласно документу, суды получили право по ходатайству сторон объединять уголовные дела в одно производство.

Дело Росграницы

По данным предварительного следствия, Безделов, желая похитить деньги, выделенные государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ.

"Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. После этого Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

Как считает следствие, с сентября 2009 по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей. Сенкевич находится в федеральном розыске. Безделов также длительное время скрывался от правосудия, но в апреле 2016 года был экстрадирован из Италии. Еще двое фигурантов уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
5
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
6
Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе
7
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
Темы дня
Реклама