Суд соединил дела экс-главы Росграницы Безделова и его предполагаемых сообщников

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы соединил уголовные дела бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в мошенничестве почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Безделова Борис Кожемякин.

"Мещанский суд принял решение о соединении двух уголовных дел в одно производство" , - сказал адвокат. Он уточнил, что первое заседание дела по существу состоится 6 февраля в 14:00 мск.

По его словам, в ходе предварительного заседания защита заявила ходатайства о возвращении дела прокурору и об объединении в одно производство двух уголовных дел. "Мы попросили объединить дела в связи с тем, что мой подзащитный - предполагаемый организатор преступного сообщества, а дело в отношении предполагаемых участников этого сообщества должно было рассматриваться отдельно", - отметил Кожемякин.

Ранее Мещанский суд удовлетворил ходатайство защиты и вернул дело предполагаемых сообщников Безделова в прокуратуру для объединения с его уголовным делом. Вместе с тем, дело в отношении Безделова суд также постановил вернуть в прокуратуру. Однако Мосгорсуд 13 декабря отменил оба решения и вернул материалы обратно в районный суд для рассмотрения по существу. Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества").

3 июля 2016 года президент РФ подписал закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения суда правом соединения уголовных дел в одно производство". Согласно документу, суды получили право по ходатайству сторон объединять уголовные дела в одно производство.

Дело Росграницы

По данным предварительного следствия, Безделов, желая похитить деньги, выделенные государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ.

"Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. После этого Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

Как считает следствие, с сентября 2009 по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей. Сенкевич находится в федеральном розыске. Безделов также длительное время скрывался от правосудия, но в апреле 2016 года был экстрадирован из Италии. Еще двое фигурантов уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.