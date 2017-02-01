Приставы привели Навального в суд Кирова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы обеспечили принудительный привод Алексея Навального в Ленинский районный суд Кирова, где повторно рассматривается дело хищении у компании "Кировлес", сообщил официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве Тимур Коробицын.

"1 февраля судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Москве Алексей Навальный доставлен в Ленинский районный суд Кирова. Постановление Ленинского районного суда Кирова о принудительном приводе исполнено".

Ранее судья принял решение о приводе подсудимых в связи с тем, что они не явились на предыдущее заседание, не предоставив соответствующих документов. Судебные приставы Москвы накануне сопроводили Навального в аэропорт, откуда они вылетели в Киров, где Навальный был доставлен в гостиницу.

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами. 24 декабря 2012 по этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев, его приговорили к четырем годам заключения условно.