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Приставы привели Навального в суд Кирова

Происшествия
1 февраля, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
На предыдущее заседание Алексей Навальный не явился и не предоставил соответствующие документы
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы обеспечили принудительный привод Алексея Навального в Ленинский районный суд Кирова, где повторно рассматривается дело хищении у компании "Кировлес", сообщил официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве Тимур Коробицын.

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"1 февраля судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Москве Алексей Навальный доставлен в Ленинский районный суд Кирова. Постановление Ленинского районного суда Кирова о принудительном приводе исполнено".

Ранее судья принял решение о приводе подсудимых в связи с тем, что они не явились на предыдущее заседание, не предоставив соответствующих документов. Судебные приставы Москвы накануне сопроводили Навального в аэропорт, откуда они вылетели в Киров, где Навальный был доставлен в гостиницу.

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами. 24 декабря 2012 по этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев, его приговорили к четырем годам заключения условно.

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