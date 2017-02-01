Следователи раскрыли схему незаконной продажи лекарства от гепатита С в Петербурге

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи выявили схему незаконной продажи через интернет лекарственных препаратов от гепатита С в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, неизвестные лица в Санкт-Петербурге, используя один из сайтов в сети Интернет, организовали розничную торговлю лекарственным средством, предназначенным для лечения вирусного гепатита С. При этом они достоверно знали о том, что оно не прошло государственную регистрацию и не включено в Государственный реестр лекарственных средств", - сообщили в СК.

В июле 2016 года один из подозреваемых продал сотруднику полиции три упаковки данного препарата за 135 тыс. руб. во время проверочной закупки. В ходе обысков в квартирах фигурантов дела полицейские изъяли около 1 тыс. упаковок с таблетками, более 2 млн руб., а также документы, печати различных организаций, денежные средства и банковские карты. По факту обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств возбуждено уголовное дело.

Трое фигурантов дела были задержаны, они находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, отметили в СК.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции установили, что подозреваемые закупали препараты за границей, ввозили на территорию России, а затем сбывали в Санкт-Петербурге и других регионах страны через различные сайты в интернете. По данным МВД, в деле фигурируют пятеро подозреваемых.